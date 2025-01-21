СМ. СИТИ досрочно сдал дом в «Белых кварталах» на Свободном. Уже можно заселяться!

Строительство «Белых кварталов» на Свободном продолжается, сейчас возводятся дома №3 и №4, срок сдачи в 2026 и 2027 годах. Эти квартиры подходят под семейную и IT ипотеку, также возможна траншевая ипотека со сроком до полутора лет, снижение первоначального взноса по семейной ипотеке и другие программы, которые сотрудники СМ. СИТИ подберут индивидуально исходя из потребностей покупателя. Выбрать и забронировать квартиру можно на сайте www.sm-city.ru, в мобильном приложении СМ. СИТИ или в отделе продаж по телефону: 277-99-01.