СМ. СИТИ досрочно сдал дом в «Белых кварталах» на Свободном. Уже можно заселяться!

Posted 21 января, 02:30
Published 21 января, 02:30
Modified 21 января, 02:30
Updated 21 января, 02:30
«Белые кварталы» стали для СМ. СИТИ первым опытом строительства высотных зданий с бесшовными фасадами в сотрудничестве с компанией «Культбытстрой». Первые такие дома были сданы в 2023 году.
В «Белых кварталах» реализованы базовые принципы СМ.СИТИ: комфортные закрытые дворы, без автомобилей и посторонних, экологичные детские и спортивные площадки, парадный подъезд с охраной.
Сейчас в продаже осталось 27 готовых трехкомнатных квартир, площадью от 76 до 83 квадратных метров стоимостью от 10,6 миллиона рублей.
Квартиры в «Белых кварталах» сдаются с чистовой отделкой под ключ. В квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника, уложен линолеум, натянут потолок и наклеены обои. В такую квартиру можно заехать сразу после получения ключей, и это существенно экономит время и деньги новоселов.
Строительство «Белых кварталов» на Свободном продолжается, сейчас возводятся дома №3 и №4, срок сдачи в 2026 и 2027 годах. Эти квартиры подходят под семейную и IT ипотеку, также возможна траншевая ипотека со сроком до полутора лет, снижение первоначального взноса по семейной ипотеке и другие программы, которые сотрудники СМ. СИТИ подберут индивидуально исходя из потребностей покупателя. Выбрать и забронировать квартиру можно на сайте www.sm-city.ru, в мобильном приложении СМ. СИТИ или в отделе продаж по телефону: 277-99-01.