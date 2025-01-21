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Posted 21 января, 02:30

Published 21 января, 02:30

Modified 21 января, 02:30

Updated 21 января, 02:30

СМ. СИТИ досрочно сдал дом в «Белых кварталах» на Свободном. Уже можно заселяться!

СМ. СИТИ досрочно сдал дом в «Белых кварталах» на Свободном. Уже можно заселяться!

21 января 2025, 02:30
Фото: СМ. СИТИ.
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Строительство второго дома «Белых кварталов», состоящего из трех корпусов, завершилось на полгода раньше ожидаемого срока. 405 квартир с чистовой отделкой уже готовы к заселению.

«Белые кварталы» стали для СМ. СИТИ первым опытом строительства высотных зданий с бесшовными фасадами в сотрудничестве с компанией «Культбытстрой». Первые такие дома были сданы в 2023 году.

В «Белых кварталах» реализованы базовые принципы СМ.СИТИ: комфортные закрытые дворы, без автомобилей и посторонних, экологичные детские и спортивные площадки, парадный подъезд с охраной.

Сейчас в продаже осталось 27 готовых трехкомнатных квартир, площадью от 76 до 83 квадратных метров стоимостью от 10,6 миллиона рублей.

Фото: СМ. СИТИ

Квартиры в «Белых кварталах» сдаются с чистовой отделкой под ключ. В квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника, уложен линолеум, натянут потолок и наклеены обои. В такую квартиру можно заехать сразу после получения ключей, и это существенно экономит время и деньги новоселов.

Строительство «Белых кварталов» на Свободном продолжается, сейчас возводятся дома №3 и №4, срок сдачи в 2026 и 2027 годах. Эти квартиры подходят под семейную и IT ипотеку, также возможна траншевая ипотека со сроком до полутора лет, снижение первоначального взноса по семейной ипотеке и другие программы, которые сотрудники СМ. СИТИ подберут индивидуально исходя из потребностей покупателя. Выбрать и забронировать квартиру можно на сайте www.sm-city.ru, в мобильном приложении СМ. СИТИ или в отделе продаж по телефону: 277-99-01.

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