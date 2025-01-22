Эксперт по ЖКХ Крохин рассказал о двукратном росте платы за отопление

Собеседник издания отнёсся к данному проекту скептически. Он рассказал, что в нашей стране уже предпринимались попытки совершить подобный переход, но успеха они не принесли. Крохин напомнил, что несколько лет назад в Новой Москве состоялись митинги по этому поводу. Людям, недовольным увеличением платежей, пытались объяснить, что это связано с тем, что в летний период оплата не взималась. Однако, местные жители не стали слушать депутатов. Поэтому московским властям в прошлом году пришлось установить новый порядок оплаты отопления в многоквартирных домах.