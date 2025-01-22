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Posted 22 января, 19:07

Published 22 января, 19:07

Modified 22 января, 19:09

Updated 22 января, 19:09

Эксперт по ЖКХ Крохин рассказал о двукратном росте платы за отопление

22 января 2025, 19:07
Эксперт относится к данной инициативе скептически. Он напомнил, что подобное происходило в Москве, но вызвало массовые протесты жителей.

Агентство «Ридус» пообщалось с экспертом по ЖКХ Константином Крохиным. Он сообщил, что размер платы за отопление в осенне-зимний период может вырасти почти вдвое. Это обусловлено новым постановлением Минстроя, которое начнет действовать с 1 марта. Ведомство планирует сделать приоритетным оплату отопления только в осенне-зимний период, вместо круглогодичного равномерного распределения платежей.

Эксперт рассказал, что переход на данный способ оплаты приведет почти к увеличению ежемесячного платежа в холодный период почти в два раза. Он пояснил, что в нашей стране продолжительность отопительного сезона составляет 7-8 месяцев, поэтому теперь платёж будет разделен не на 12, а на 7 или 8 месяцев, следовательно, он увеличится минимум в 1,8 раза.

Собеседник издания отнёсся к данному проекту скептически. Он рассказал, что в нашей стране уже предпринимались попытки совершить подобный переход, но успеха они не принесли. Крохин напомнил, что несколько лет назад в Новой Москве состоялись митинги по этому поводу. Людям, недовольным увеличением платежей, пытались объяснить, что это связано с тем, что в летний период оплата не взималась. Однако, местные жители не стали слушать депутатов. Поэтому московским властям в прошлом году пришлось установить новый порядок оплаты отопления в многоквартирных домах.

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