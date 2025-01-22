Образовательные выходные прошли для участников проекта «Гранты. ФМ» в Москве

Одним из участников мероприятия стала Наталья Глушкова. Ее проект «Веревочный городок» стал победителем конкурса «Гранты.ФМ». Благодаря этому летом текущего года в Канске появится новая спортивная площадка. Она станет частью развития инфраструктуры города и хорошим местом для отдыха детворы. Фонд Мельниченко поддерживает проекты и мероприятия по благоустройству и созданию культурных пространств в городах, где работают предприятия топливно-энергетического комплекса края.