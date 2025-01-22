Образовательные выходные прошли для участников проекта «Гранты. ФМ» в Москве

Posted 22 января, 09:42
Published 22 января, 09:42
Modified 22 января, 09:44
Updated 22 января, 09:44
На первую очную из трех запланированных встреч интенсивна собралось более 75 лидеров социальных и городских инициатив, в том числе участники из городов присутствия СГК в Красноярском крае: Красноярска, Минусинска, Назарово и Канска.
Одним из участников мероприятия стала Наталья Глушкова. Ее проект «Веревочный городок» стал победителем конкурса «Гранты.ФМ». Благодаря этому летом текущего года в Канске появится новая спортивная площадка. Она станет частью развития инфраструктуры города и хорошим местом для отдыха детворы. Фонд Мельниченко поддерживает проекты и мероприятия по благоустройству и созданию культурных пространств в городах, где работают предприятия топливно-энергетического комплекса края.
«Как только узнала о том, что пройдет такой образовательный интенсив, сразу приняла решение, что хочу стать его участником. Это уникальная площадка для обмена опытом, идеями и управленческими решениями. Мы не только напитываемся информацией, но и планируем свою работу на будущее, понимаем, как можно улучшить свой проект, привнося в него новые подходы», — поделилась Наталья Глушкова.
Образовательное погружение проходило в нескольких форматах. Для участников «Образовательных выходных» организаторы предусмотрели квесты, лекции, мастер–классы. Слушатели учились определять свои сильные и слабые стороны, управлять рисками, финансами, сроками, мотивировать проектные команды. Большое внимание уделили обсуждению репутации и медийности проектов, а также эффективному взаимодействию с партнерами и устойчивости инициатив. Итоги мероприятия подвели на проектном БИНГО, в ходе которого участники обменялись инсайтами в игровом формате.
«Мы не только финансируем проекты конкурса „Гранты.ФМ“, но и помогаем продюсировать их. Это увеличивает количество благополучателей и улучшает качество самих продуктов. Наша команда помогает проектам стать устойчивыми и независимыми от грантов, а их руководителям — повысить качество решений, которые ведут к измеримому счастью людей в наших городах», — подчеркнула и генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.
Напомним, что по результатам конкурса «Гранты.ФМ» в 2024 году на территориях присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК поддержаны 84 гранта на общую сумму 88 млн рублей. Проекты-победители реализуются в 38 муниципалитетах. В ближайшее время будет объявлен конкурс «Гранты.ФМ» — 2025.