prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 09:42

Published 22 января, 09:42

Modified 22 января, 09:44

Updated 22 января, 09:44

Образовательные выходные прошли для участников проекта «Гранты. ФМ» в Москве

Образовательные выходные прошли для участников проекта «Гранты. ФМ» в Москве

22 января 2025, 09:42
Фото: СГК.
В Москве для победителей конкурса «Гранты.ФМ» Фонд Мельниченко организовал «Образовательные выходные». Цель таких выходных — повысить уровень проектного управления грантополучателей, которые воплощают в жизнь свои инициативы при поддержке Фонда.

На первую очную из трех запланированных встреч интенсивна собралось более 75 лидеров социальных и городских инициатив, в том числе участники из городов присутствия СГК в Красноярском крае: Красноярска, Минусинска, Назарово и Канска.

Фото: СГК

Одним из участников мероприятия стала Наталья Глушкова. Ее проект «Веревочный городок» стал победителем конкурса «Гранты.ФМ». Благодаря этому летом текущего года в Канске появится новая спортивная площадка. Она станет частью развития инфраструктуры города и хорошим местом для отдыха детворы. Фонд Мельниченко поддерживает проекты и мероприятия по благоустройству и созданию культурных пространств в городах, где работают предприятия топливно-энергетического комплекса края.

«Как только узнала о том, что пройдет такой образовательный интенсив, сразу приняла решение, что хочу стать его участником. Это уникальная площадка для обмена опытом, идеями и управленческими решениями. Мы не только напитываемся информацией, но и планируем свою работу на будущее, понимаем, как можно улучшить свой проект, привнося в него новые подходы», — поделилась Наталья Глушкова.
Фото: СГК

Образовательное погружение проходило в нескольких форматах. Для участников «Образовательных выходных» организаторы предусмотрели квесты, лекции, мастер–классы. Слушатели учились определять свои сильные и слабые стороны, управлять рисками, финансами, сроками, мотивировать проектные команды. Большое внимание уделили обсуждению репутации и медийности проектов, а также эффективному взаимодействию с партнерами и устойчивости инициатив. Итоги мероприятия подвели на проектном БИНГО, в ходе которого участники обменялись инсайтами в игровом формате.

«Мы не только финансируем проекты конкурса „Гранты.ФМ“, но и помогаем продюсировать их. Это увеличивает количество благополучателей и улучшает качество самих продуктов. Наша команда помогает проектам стать устойчивыми и независимыми от грантов, а их руководителям — повысить качество решений, которые ведут к измеримому счастью людей в наших городах», — подчеркнула и генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.

Напомним, что по результатам конкурса «Гранты.ФМ» в 2024 году на территориях присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК поддержаны 84 гранта на общую сумму 88 млн рублей. Проекты-победители реализуются в 38 муниципалитетах. В ближайшее время будет объявлен конкурс «Гранты.ФМ» — 2025.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика