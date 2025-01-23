Жители Красноярского края выберут рисунок СберКарты для школьников

На первом этапе конкурса внутри каждой школы с помощью голосования в социальных сетях были выбраны лучшие работы в двух возрастных категориях: от 6 до 10 лет и от 10 до 14 лет. Сейчас стартовал второй этап — открытое голосование, в котором жители края могут выбрать победителя среди 10 финалистов. Победивший дизайн украсит лимитированную серию карт, которая станет не только функциональным инструментом, но и символом творчества и участия школьников в масштабном региональном проекте.