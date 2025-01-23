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Posted 23 января, 10:08

Published 23 января, 10:08

Modified 23 января, 10:10

Updated 23 января, 10:10

Жители Красноярского края выберут рисунок СберКарты для школьников

Жители Красноярского края выберут рисунок СберКарты для школьников

23 января 2025, 10:08
Фото: Сбер.
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В Красноярском крае планируется выпуск лимитированной СберКарты для школьников под названием «Моя первая карта жителя». Уникальность карты заключается в том, что ее дизайн создали сами дети — будущие владельцы банковского пластика.

Для выбора оформления карты Сбер провел конкурс рисунков «Моя первая карта жителя», в котором приняли участие более 50 школьников в возрасте от 6 до 14 лет. Работы представили учащиеся пяти образовательных учреждений Красноярска: лицеев № 1 и № 28, а также школ № 55, № 19 и № 64. Каждый рисунок отражал видение автора, каким должен быть дизайн карты жителя для школьников региона.

Фото: Сбер

На первом этапе конкурса внутри каждой школы с помощью голосования в социальных сетях были выбраны лучшие работы в двух возрастных категориях: от 6 до 10 лет и от 10 до 14 лет. Сейчас стартовал второй этап — открытое голосование, в котором жители края могут выбрать победителя среди 10 финалистов. Победивший дизайн украсит лимитированную серию карт, которая станет не только функциональным инструментом, но и символом творчества и участия школьников в масштабном региональном проекте.

Проголосовать за понравившийся эскиз можно на портале «Активный гражданин» до конца января. По результатам открытого голосования работа победителя будет передана Сберу для создания дизайн-макета карты школьника Красноярского края «Енисейка». Планируется выпустить 10 тысяч карточек.

«Сбер регулярно создает инструменты-помощники в повседневной жизни и детей, и взрослых. Сегодня мы делаем это вместе с нашими клиентами, выбираем облик детской СберКарты (СберKids), тестируем процессы. Детская СберКарта — это возможность приобретения ребёнком базовых навыков распоряжения карманным расходами, а также пропуск в школу, проездной в транспорте, возможность учёта школьного питания и многое другое», — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин.
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