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280.3 УК РФ

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28 ноября 2023
Первый приговор в крае. Солиста панк-группы оштрафовали на 400 тысяч за «повторную дискредитацию ВС РФ»
28 ноября 2023, 06:20
26 ноября 2023
Арестовали за пацифик, посадили к убийце. Музыкант возмутился аресту за «дискредитацию ВС РФ» и на него завели уголовное дело
26 ноября 2023, 05:20
15 ноября 2023
«На таких, как я, делают показатели». В Енисейске на пенсионера завели уголовное дело за «повторную дискредитацию ВС РФ»
15 ноября 2023, 09:47

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