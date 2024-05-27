64 маршрут

Красноярка пожаловалась на духоту в новых «губернаторских» автобусах

Красноярская телеведущая Дарья Тарасенко пожаловалась на духоту в «губернаторском» автобусе. Выяснилось, что в новом общественном транспорте вовсе нет кондиционеров.