Курьера арестовали за помощь мошенникам. Пенсионерки отдали ему 900 тысяч рублей

Житель Абана попал под стражу за помощь мошенникам. Пенсионерки отдали ему 900 тысяч рублей. Работал мужчина за 5% от этой суммы.