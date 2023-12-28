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Абан

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Декабрь 2023
СК начал проверку после массовых угроз медиков уволиться с 1 января
28 декабря 2023, 04:34
Октябрь 2023
На трассе машина сбила корову и загорелась
На трассе Канск — Абан Красноярского края произошло ДТП. Легковушка врезалась в корову, из-за чего машина вспыхнула и сгорела полностью.
21 октября 2023, 01:45
Июль 2023
Курьера арестовали за помощь мошенникам. Пенсионерки отдали ему 900 тысяч рублей
Житель Абана попал под стражу за помощь мошенникам. Пенсионерки отдали ему 900 тысяч рублей. Работал мужчина за 5% от этой суммы.
11 июля 2023, 08:12
Июнь 2023
Поселок в Красноярском крае накрыл град. Вы только посмотрите
В поселке Абан вечером 5 июня выпал град. Перед этим прошел сильный дождь с грозой.
6 июня 2023, 06:51
Май 2023
Восьмилетний мальчик отжался 556 раз
В Красноярском крае 8-летний мальчик отжался 556 раз.
30 мая 2023, 12:23

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