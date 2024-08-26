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Абитуриенты

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Красноярские вузы не набрали студентов. Почему и где еще есть бюджет?
26 августа, 06:56
«Есть закрытый список». Красноярских олимпиадников отказались зачислять в московский медуниверситет
7 августа, 01:52
75-летний красноярец решил стать айтишником, но не смог поступить в СФУ
Житель Красноярского края в 75 лет захотел стать айтишником и поступить в СФУ. Однако пенсионер не смог набрать необходимое количество баллов.
30 июля, 12:14
2023
СФУ рассказал, сколько участников СВО и их детей бесплатно поступили к ним
7 августа 2023, 07:35
Юристы, стоматологи и айти: узнали в вузах, куда хотят красноярские абитуриенты
11 июля 2023, 10:06

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