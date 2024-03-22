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Рассекреченное месторождение алмазов в крае никто не захотел покупать за 45 млрд
Лицензию на право добычи алмазов на Таймыре выставляли на аукцион за 44,8 млрд рублей — на торги никто не заявился.
22 марта, 04:04
Февраль
Рассекреченное месторождение алмазов на севере края выставили на торги за 45 млрд
Лицензию на право добычи алмазов на Таймыре выставили на аукцион с начальной ценой в 44,8 млрд рублей.
16 февраля, 08:01

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