Смотрим, как отмечали День Ивана Купалы в Красноярске в 90-е и нулевые

«Проспект Мира» показывает, как отмечали День Ивана Купалы в Красноярске в 90-е, нулевые и в 2010-х. Собрали архивные фото и видео.