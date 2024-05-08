Азербайджан

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Май
Красноярский край стал самым популярным для мигрантов регионом в Сибири
8 мая, 09:04
Красноярский блогер рассказал, куда можно недорого слетать в мае
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал о четырех вариантах отдыха с перелетом от 5,5 тысячи рублей.
2 мая, 01:42
Март
Из Красноярска в Баку запустят дополнительные рейсы. Что по ценам?
Авиакомпания «ИрАэро» увеличит число рейсов из Красноярска в столицу Азербайджана и обратно.
6 марта, 01:27
Январь
Яйца из Турции и Азербайджана не доедут до Красноярска? Спросили в магазинах
18 января, 07:14
Декабрь 2023
Привезут ли в Красноярск яйца из Турции и Азербайджана? Узнали в торговых сетях
26 декабря 2023, 05:25

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