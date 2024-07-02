База отдыха

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Озера Красноярского края и Хакасии: где отдохнуть летом и сколько это стоит
2 июля, 08:55
Кемпинги в Красноярске. Сколько стоит отдых в палатках с удобствами?
«Проспект Мира» составил список мест, где можно отдохнуть с палаткой в Красноярске — изучили цены и посмотрели, какие удобства есть в разных кемпингах.
24 июня, 10:35
После драки с футболистами «Енисея» на базе отдыха возбудили уголовное дело
По факту драки с футболистами красноярского «Енисея» на базе отдыха «Зеленка» возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
18 мая, 04:42
150 гектаров возле Есауловской петли требуют вернуть из рук частников
14 мая, 09:14
Где пожарить шашлыки в Красноярске? Список мест
27 апреля, 09:29
2023
На базе отдыха в «Ергаках» произошел пожар
На базе отдыха «Ергаки», которая находится в одноименном природном парке в Ермаковском районе края, произошел пожар.
1 июля 2023, 10:32

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