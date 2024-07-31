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Беременная

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Июль
В Красноярске спустя 20 лет нашли убийцу беременной женщины
44-летнего жителя Красноярска будут судить за преступление 20-летней давности. Его обвиняют в убийстве беременной женщины (часть 2 статья 105 УК РФ).
31 июля, 08:37
Май
Красноярские кардиохирурги спасли жизнь беременной женщине
В Красноярске врачи центра сердечно-сосудистой хирургии спасли беременную женщину с жизнеугрожающей тахикардией.
29 мая, 02:23
Женщина выпала с 23 этажа в Красноярске
На улице Петра Подзолкова в Красноярске 37-летняя женщина выпала с 23 этажа и разбилась.
25 мая, 04:51

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