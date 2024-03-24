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Бездомная собака

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Март
В Красноярске косуля убегала от стаи диких собак и чуть не утонула. Её спасли
В Красноярске косуля убегала от диких собак и чуть не утонула. Ей помогли спасатели.
24 марта, 04:29
Одноклассник спас мальчика, которому собака раздирала глаз
19 марта, 08:40
Бродячая собака разодрала лицо мальчику. У него поврежден глаз
19 марта, 02:46
В Красноярске собаки напали на президента федерации триатлона
В Красноярске стая бродячих собак напала на председателя федерации триатлона края Владимира Мусиенко. Сейчас ему предстоит лечение.
13 марта, 08:43
Февраль
Мэрия Канска заплатит за нападение бродячего пса на ребенка
В Канске Красноярского края 9-летнему мальчику выплатят компенсацию за нападение бездомной собаки.
26 февраля, 06:33

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