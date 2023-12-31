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Блэкаут

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Декабрь 2023
Покровка осталась без света на Новый год
31 декабря 2023, 16:08
Житель Берёзовского района погиб от угарного газа в мороз. Не было электричества
Семья пыталась прогреть дом с помощью бензинового генератора, но все трое отравились угарным газом. Мужчина погиб, женщина и ребенок пострадали.
10 декабря 2023, 05:15
Ноябрь 2023
В части Красноярска света не будет до утра. Список адресов
19 ноября 2023, 14:06
В Советском районе Красноярска опять блэкаут. Но сейчас локальный
В Советском районе опять отключили свет.
5 ноября 2023, 05:48
«Локальный конец света». Блэкаут в Советском районе закончился спустя сутки. Как это было
4 ноября 2023, 14:20
В «Арене Север» растаял лед из-за аварийного отключения света
В красноярском комплексе «Арена. Север» растаял лёд из-за отключения света.
4 ноября 2023, 09:21
Как красноярцы встретили блэкаут. Поехали ужинать в ТРЦ и нарвались на эвакуацию
4 ноября 2023, 04:21
Блэкаут продолжается. Когда вернут свет в Советском районе?
4 ноября 2023, 03:13

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