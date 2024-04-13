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Частные дома

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Апрель
В крае загородные дома подорожали на 29% за год. Сколько они стоят?
В Красноярском крае стоимость загородных домов выросла на 29% за год. Рассказываем, сколько они теперь стоят.
13 апреля, 12:28
Март
В красноярской Николаевке изымают еще почти 100 объектов под КРТ. Каких?
26 марта, 01:10
Николаевцы протестуют и вывешивают плакаты против мэра Логинова
22 марта, 08:01
Новосибирская фирма хочет построить коттеджный поселок под Красноярском за 7 млрд
Новосибирская фирма собирается построить коттеджный поселок в Березовском районе края. Эта же компания собирается открыть в Красноярске термальный комплекс.
20 марта, 01:19
Экс-депутат поставил шлагбаум в СНТ и сделал для красноярцев платным проезд к домам
Экс-депутат незаконно установил шлагбаум в СНТ «Черемушки» Ленинского района и заставлял людей платить деньги за проезд.
15 марта, 09:00
Десятки домов в Покровке остаются без воды уже второй день. Почему?
8 марта, 06:49
Февраль
«Cети дорогие». Перевод частного сектора на электроотопление притормозили. Решили подновить печки
19 февраля, 08:57
В Красноярском крае стали чаще регистрировать частные загородные дома. Где и почему?
Жители Красноярского края стали регистрировать больше частных загородных домов. Чаще всего — в Емельяновском районе.
8 февраля, 10:45
Январь
«Темы лет на десять хватит!». В Красноярске поспорили из-за субсидий на электроотопление частного сектора
30 января, 11:19
Декабрь 2023
Жители красноярской Николаевки вывесили на своих домах плакаты против КРТ
29 декабря 2023, 08:22
Сколько застройщики предлагают за дома в Николаевке? Ответ властей и жителей
13 декабря 2023, 08:44
Ноябрь 2023
Закон о КРТ в Красноярске собираются изменить после скандала в Николаевке
13 ноября 2023, 10:23
Октябрь 2023
Красноярский фотограф показал, как пустеет Николаевка перед сносом
10 октября 2023, 12:27

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