В Солнечном двое мужчин приняли прохожего за наркомана и избили его

Двое жителей Емельяновского района в октябре прошлого года напали на прохожего в гаражах в микрорайоне Солнечный в Красноярске. Они приняли его за наркомана и забрали телефон.