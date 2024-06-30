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Гаражи

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Июнь
В Железнодорожном районе загорелась подстанция. Огнем задело гаражи рядом
Пожар на электроподстанции начался примерно в три часа дня. Позже огонь распространился на кровлю соседних гаражей.
30 июня, 09:43
Май
Возле Копылова массово сносят дома под расширение проезда
3 мая, 06:00
Февраль
В Норильске пожарные полдня не могут потушить гаражи из-за сильного ветра
На севере Красноярского края пожарные тушат возгорание в гаражном массиве со вчерашнего вечера.
3 февраля, 06:07
Январь
В Солнечном двое мужчин приняли прохожего за наркомана и избили его
Двое жителей Емельяновского района в октябре прошлого года напали на прохожего в гаражах в микрорайоне Солнечный в Красноярске. Они приняли его за наркомана и забрали телефон.
22 января, 05:18
Декабрь 2023
17-летняя школьница поставила 6-классника на колени за то, что он мог украсть деньги
20 декабря 2023, 06:43
Сентябрь 2023
В Красноярске будут судить «гаражников», которые обворовали жителей семи городов
В Красноярске задержанных в декабре 2022 года воров-«гаражников» будут судить. Они обокрали жителей на 600 тысяч рублей.
29 сентября 2023, 02:51
Под Красноярском распродали землю за копейки. Возбуждено дело
Глава Солонцовского сельсовета Александр Буценец подозревается в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков.
27 сентября 2023, 13:27

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