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Апрель
Глава района края предрек мобилизацию и пожелал окончания СВО. Теперь он объясняется
26 апреля, 09:31
Эксперты рассказали, почему никто не хочет стать мэром Минусинска
6 апреля, 12:12
Март
Экс-главу Ленинского района будут судить. Он брал взятки букетами цветов
22 марта, 09:04
Январь
Мэры готовились к встрече с Путиным и сдавали ПЦР. Спросили об этом мэрию Красноярска
17 января, 09:25
Декабрь 2023
В крае пропала детская площадка. Ее нашли под окном у чиновника и его детей
Жители Туруханска обнаружили, что единственная в селе детская площадка пропала. Выяснилось, что глава сельсовета перенес её поближе к своему дому.
21 декабря 2023, 08:44
На экс-главу Березовского района завели уголовное дело. За день до этого он уволился
13 декабря 2023, 04:05

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