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Горхозяйство

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Июль
Еще один «вход в метро»: на «Космосе» провалился асфальт посреди дороги
3 июля, 07:00
Апрель
Посмотрите, как уродливо обрезали деревья у Красной площади в Красноярске
3 апреля, 09:05
Февраль
На правом берегу массово обрезают деревья. Эксперт назвала это уродливой ампутацией
14 февраля, 09:38
В Октябрьском районе Красноярска появился огромный снегоотвал. Это законно?
Красноярка обратила внимание на огромный снегоотвал в Октябрьском районе. Она сняла гору грязного снега и попросила выяснить, насколько это законно.
8 февраля, 07:42
Октябрь 2023
В Красноярске совмещают департаменты транспорта и хозяйства и могут сократить людей
17 октября 2023, 07:06
В мэрии Красноярска хотят объединить департаменты горхозяйства и транспорта
12 октября 2023, 10:01
Красноярцы постоянно захоранивают урны с прахом. Теперь для этого есть правила
В Красноярске изменились нормативы, которые касаются захоронений на кладбищах.
8 октября 2023, 11:38

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