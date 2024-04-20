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Горка

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Апрель
Застрявший на горке трехлетний мальчик скончался после месяца комы
20 апреля, 14:13
Застрявший в горке 3-летний мальчик больше двух недель не приходит в себя
Трехлетний мальчик из Лесосибирска, который застрял на горке в детсаду, не приходит в себя больше двух недель и находится в тяжёлом состоянии.
3 апреля, 05:23
Январь
Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей в реанимацию после катания на плюшке
В минздраве края рассказали о состоянии 13-летней девочки, которая получила серьезные травмы во время катания на плюшке с горки.
15 января, 07:18
Склон, где подросток скатился в обрыв и погиб, засыпали. Ищут владельца земли
14 января, 10:51
Еще один подросток пострадал во время катания на плюшке. Девочка в реанимации
В Емельяновском районе 13-летняя девочка получила серьезные травмы во время катания на плюшке с горки.
14 января, 04:55
Красноярский подросток погиб во время катания на плюшке. Он скатился в обрыв
14 января, 00:11
4-летняя девочка повредила шею после катания на горке. Склон растаял
4 января, 12:41
11-летний мальчик скатился с горки прямо под колеса авто. Он в больнице
В ДТП попал ребенок, катавшийся на снегокате со склона. Он скатился прямо под колеса машины.
3 января, 14:26
Декабрь 2023
«Можно сломать копчик»: красноярец пожаловался на опасную 60-метровую горку
Житель Красноярска рассказал о небезопасной 60-метровой горке за сквером Энтузиастов. Дети вылетают и падают с небольшого, но опасного обрыва.
25 декабря 2023, 05:32
В Хакасии дети пострадали из-за обрушения горки. У двоих переломы ног
Дети пострадали из-за обрушения еще строящейся горки в посёлке Усть-Абакан в Хакасии.
23 декабря 2023, 13:25
В Красноярске открыли 60-метровую горку
В Кировском районе Красноярска за сквером Энтузиастов оборудовали ледовую горку на естественном склоне. Длина ската — более 60 метров.
20 декабря 2023, 05:57
Ноябрь 2023
В Красноярске нашли первую в этом сезоне опасную горку. Дети могли попасть под авто
В Красноярске дети катались на опасной горке на Копылова — они могли попасть под автомобиль.
12 ноября 2023, 05:41

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