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Хлеб

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Октябрь
В Красноярском крае в одном из магазинов тараканы бегали на полке с хлебом
В Красноярском крае в одном из магазинов Лесосибирска посетитель заметил тараканов. Они бегали на полке с хлебом.
26 октября, 04:30
Хлеб может взлететь в цене из-за низкого урожая
Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб из-за низкого урожая пшеницы, роста цен на сельскохозяйственную технику, топливо и удобрения.
25 октября, 11:17
На директора «Красноярского хлеба» завели уголовное дело — с июня не платит зарплату
25 октября, 06:33
В Красноярском крае крупный производитель хлеба временно закрыл производство
2 октября, 09:05
Сентябрь
В Красноярском крае скоро подорожает хлеб. Почему и на сколько?
19 сентября, 09:22
Узнаете, когда купите: в крае производитель хлеба скрыл дату изготовления
В Красноярском крае в Канске один из покупателей в соцсетях пожаловался на производителя хлеба. Узнать дату изготовления можно было только после покупки.
8 сентября, 05:45
Июль
Жительница Красноярска купила хлеб с начинкой из таракана
В Красноярске женщина купила в одном из супермаркетов, расположенных на правобережье, хлеб с тараканом внутри.
24 июля, 06:17
В красноярских магазинах хлеб подорожал на 30%. И может подорожать еще
10 июля, 02:44
В Красноярске может возникнуть хлебный кризис из-за блокировки ж/д путей в Ачинске
9 июля, 06:00
Декабрь 2023
Недвижимость «Красноярского хлеба» на торгах приобрел сын экс-владельцев
Недвижимость завода «Красноярский хлеб» на Заводской продали за 119 миллионов рублей. Её купила компания, которая действовала в интересах сына экс-владельцев.
21 декабря 2023, 02:31
Ноябрь 2023
Недвижимость «Красноярского хлеба» продают на торгах за 119 миллионов
10 ноября 2023, 03:09

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