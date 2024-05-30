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Инстасамка

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Май
Дюков обрадовался отмене выступления Инстасамки на VK Fest в Красноярске
30 мая, 01:59
Инстасамка не выступит на VK Fest в Красноярске
28 мая, 09:55
Апрель
Дюков требует запретить Инстасамке выступать на VK Fest в Красноярске
24 апреля, 06:04
На VK Fest в Красноярск приедут Баста, Хаски, Инстасамка и другие
Организаторы VK Fest назвали артистов, которые приедут выступать в Красноярск. Фестиваль пройдет в нашем городе впервые — на острове Татышев 8 июня.
11 апреля, 08:23
Ноябрь 2023
Сотрудница ФСИН сняла видео о работе под Инстасамку
Сотрудница красноярского ГУФСИН сняла ролик о своей работе под переделанную песню Инстасамки «За деньги да».
17 ноября 2023, 02:37

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