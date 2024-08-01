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2024
Июль 2024 года в Красноярске стал одним из самых жарких в истории
Прошедший июль вошел в тройку самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Красноярске.
1 августа, 11:59
Дождь, гроза и до +28: публикуем прогноз погоды на первую неделю июля в Красноярске
Публикуем прогноз погоды на 1–5 июля. Синоптики обещают, что после жары в город придет дождь и гроза.
1 июля, 01:51
Смотрим, какая погода будет в июле в Красноярске
28 июня, 05:32
В Красноярске продолжаются бесплатные уличные кинопоказы. Вот расписание на июль
27 июня, 03:59
2023
Смотрим погоду на выходные в Красноярске
В Красноярске в выходные обещают теплую, но дождливую погоду.
7 июля 2023, 05:43
В Красноярск вернулась 30-градусная жара
7 июля 2023, 04:08
В Красноярске самым жарким днем месяца будет 7 июля
По прогнозу июль в Красноярске будет теплым и без аномальных перепадов.
4 июля 2023, 06:16
Смотрим, какая погода будет в июле в Красноярске
Второй месяц лета в Красноярске будет теплым и пасмурным. Такой прогноз показывает «Яндекс. Погода».
3 июля 2023, 06:28

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