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Каменка

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Куда сходить с детьми 1 июня в Красноярске? Вас ждут батуты, дискотека и утята
30 мая, 09:51
Парк «Каменка» на правом берегу уже скоро откроют
В Красноярске 1 июня откроется парк «Каменка» после двухлетнего ремонта.
14 мая, 12:23
Июль 2023
Обвиняемый во взрывах на складе боеприпасов в поселке Каменка ушел на СВО
24 июля 2023, 11:47
«Каменку» закрыли до конца лета. Там ремонт
Культурное пространство «Каменка» в Красноярске до конца лета закрылась на ремонт.
14 июля 2023, 04:13

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