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Ключевская

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Циркач отрицает вину в пожаре с погибшими семьей и обезьянкой в Красноярске
22 марта, 05:52
Красноярск утонул в грязных лужах. Люди ходят в мокрых ботинках и злятся
20 марта, 07:55
Декабрь 2023
Сосед признался, что причиной пожара с погибшей семьей стала непотушенная им сигарета
Житель общежития на Ключевской, 57 признался, что пожар начался из-за непотушенной им сигареты. В огне погибли 7-летняя девочка и её мама.
26 декабря 2023, 02:43
Пожар с погибшей семьей в общежитии устроил пьяный сосед. Сам он успел спастись
25 декабря 2023, 05:15
Люди звонят и просят о помощи: в Красноярске горит общежитие на Ключевской
24 декабря 2023, 09:45

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