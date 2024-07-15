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Коляска

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Июль
Красноярку не пустили в магазин с коляской — предложили постоять с ребенком на руках
Красноярку не пустили в магазин одежды «Дамский каприз» с коляской. Она пожаловалась в Роспотребнадзор.
15 июля, 02:54
Июнь
Против красноярца возбудили дело за то, что он упал на коляску и избил женщину
25 июня, 02:19
Красноярец упал на коляску с ребенком и избил женщину
24 июня, 11:07
Март
В Красноярском крае сгорела маленькая девочка
В деревне Георгиевка Канского района годовалый ребенок погиб во время пожара в частном доме. Девочку нашли с ожогами и признаками отравления угарным газом.
26 марта, 10:16
Красноярск утонул в грязных лужах. Люди ходят в мокрых ботинках и злятся
20 марта, 07:55
Февраль
В Красноярске сбили мужчину с коляской на пешеходном переходе. Младенец в больнице
8 февраля, 05:17

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