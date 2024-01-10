Что думают красноярцы о «Холопе 2». Публикуем честные отзывы

«Холоп 2» стал самым кассовым фильмом на январских выходных в Красноярске. «Проспект Мира» решил узнать, как жители оценивают эту ленту. Публикуем их отзывы.