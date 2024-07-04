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Кондиционеры

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Июль
Власти края сознательно закупают автобусы без кондиционеров. Вот как это объясняют
Министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин назвал причины, из-за которых власти закупают общественный транспорт без кондиционеров.
4 июля, 11:18
Июнь
В Красноярске предложили снизить стоимость проезда в автобусах без кондиционеров
18 июня, 12:07
90% автобусов не оборудованы кондиционером. Красноярцы задыхаются в них в жару
В Красноярске только 10% городского общественного транспорта оборудованы кондиционерами. В остальных транспортных средствах кондиционеры не предусмотрены — для вентиляции есть только форточки и люки.
17 июня, 12:43

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