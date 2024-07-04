90% автобусов не оборудованы кондиционером. Красноярцы задыхаются в них в жару

В Красноярске только 10% городского общественного транспорта оборудованы кондиционерами. В остальных транспортных средствах кондиционеры не предусмотрены — для вентиляции есть только форточки и люки.