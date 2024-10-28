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Критика

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Октябрь
Власти Красноярского края объяснили закупку поездов на год позже срока запуска метро
28 октября, 04:54
Управление дорог Красноярска оценило на «4+» ремонт в этом году
24 октября, 09:39
«Это интересно и познавательно». Мэр Канска прорекламировала рекрутинговую палатку СВО и нарвалась на хейт в соцсетях
16 октября, 08:25
Сентябрь
Основательнице красноярского бренда не понравились наряды девушек в клубе
Основательница красноярского бренда Buts№8 Вера Буц раскритиковала девушек за их образы в клубах. Ей не понравилось, что они не индивидуальные.
24 сентября, 11:41
«Мы что, людей боимся?»: Губерниев раскритиковал организаторов турнира в Красноярске
8 сентября, 02:48
Август
Экс-мэр Еремин раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce&Gabbana
23 августа, 01:39
«Сколько же машин поплывет». Красноярцы нашли кучу минусов в новой развязке из Пашенного. Собрали мнения
2 августа, 03:09
Июль
«Я долго терпел». Звездный стилист и экс-красноярец обругал мужчин в обтягивающих шортах
28 июля, 01:45
Ксения Собчак поддержала Глюкозу после скандала в Красноярске
25 июля, 03:52
Глюкоза объяснила свое странное поведение на концерте в Красноярске
23 июля, 01:14
«Не смейте больше приезжать». Красноярцы травят и оправдывают Глюкозу в её соцсетях. Смотрим комментарии
22 июля, 10:05
Мизулина предложила проверять Глюкозу на наркотики после концерта в Красноярске
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила проверять певицу Глюкозу на наркотики после её выступления в Красноярске.
22 июля, 09:01
Красноярского блогера критикуют за «кофейное» имя дочери. Девочку назвали Латтея
Красноярский блогер Белла Двойнова назвала дочку именем Латтея. В соцсетях стали критиковать её за это.
15 июля, 06:09
Июнь
Мэрия Красноярска впервые высказалась о глобальном КРТ
17 июня, 12:37
Дивногорского депутата высмеяли за рваный свитер, и он создал линейку одежды с дырами
Дивногорского депутата горсовета Григория Гаврилова обругали за рваный свитер. В ответ он выпустил линейку своей одежды — свитера и футболки с дырками.
13 июня, 02:14
Май
Тренера ФК «Енисей» временно отстранили и оштрафовали за критику женщины-арбитра
4 мая, 02:04
Апрель
«Работает 5-я колонна врагов России». Депутат Дюков отчитал краевую власть за проведение VK Fest в Красноярске
23 апреля, 01:56
Илья Резник резко высказался в адрес Аллы Пугачевой
Поэт Илья Резник, который раньше писал для Аллы Пугачевой стихи, резко высказался в адрес певицы.
22 апреля, 11:28
«В Дубае дешевле». Красноярцы раскритиковали «космические» цены на поездки на электрокатамаране
19 апреля, 07:27
«Сходил не в ту дверь». Стилист объяснил, почему назвал Красноярск «столицей [ужасно] подстриженных челок»
17 апреля, 04:15

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