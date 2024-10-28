Дивногорского депутата высмеяли за рваный свитер, и он создал линейку одежды с дырами

Дивногорского депутата горсовета Григория Гаврилова обругали за рваный свитер. В ответ он выпустил линейку своей одежды — свитера и футболки с дырками.