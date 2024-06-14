prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Крыса

Выбрать дату
Июнь
Крыса напала на 2-летнего мальчика в детском саду Красноярска
Крыса прыгнула на спину двухлетнего мальчика и покусала его во время прогулки в детском саду в Зеленой Роще Красноярска.
14 июня, 09:31
Май
«Дикая крысиная тусовка». Кемеровского блогера удивило полчище крыс в Красноярске. Он впервые видит столько
8 мая, 03:12
Февраль
«Кидаются на людей и пугают детей»: возле детской больницы развелось «полчище крыс»
29 февраля, 07:42
Ноябрь 2023
В «Магните» рассказали, что сделали с хлебом, по которому бегала крыса
28 ноября 2023, 01:35
«Девочки, у вас экстренная ситуация». Огромная крыса бегала по полкам с хлебом в «Магните»
25 ноября 2023, 11:53
Июль 2023
В «Красном Яре» рассказали, как на прилавке появилась огромная крыса
Представители магазина «Красный Яр» прокомментировали случай с крысой на прилавке.
26 июля 2023, 11:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика