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ЛГБТ

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Март
Бар «Элтон» оштрафовали на 450 тысяч за «пропаганду ЛГБТ*». На него заявляла Мизулина
Красноярский бар «Элтон» оштрафовали за «пропаганду ЛГБТ*». Заведение закрылось после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
28 марта, 05:44
«Боятся выходить из дома». Пензиной на бар в центре могли пожаловаться местные жители. Им мешают музыка и драки
5 марта, 08:53
Депутат Пензина обвинила красноярский бар в «продвижении ЛГБТ*». Его проверит МВД
5 марта, 03:03
Февраль
Мизулина заявит в МВД на новосибирский бар «Элтон» после закрытия красноярского
27 февраля, 05:35
«Мы боролись до последнего»: в Красноярске после жалоб Мизулиной закрылся бар «Элтон»
26 февраля, 06:15
Декабрь 2023
Дочь красноярского депутата Госдумы заметили на «голой вечеринке» Ивлеевой
28 декабря 2023, 08:35
Ноябрь 2023
Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским. Что это значит?
30 ноября 2023, 12:12

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