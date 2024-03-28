Бар «Элтон» оштрафовали на 450 тысяч за «пропаганду ЛГБТ*». На него заявляла Мизулина

Красноярский бар «Элтон» оштрафовали за «пропаганду ЛГБТ*». Заведение закрылось после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.