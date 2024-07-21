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Ломбард

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Июль
Красноярец арендовал игровую приставку и сдал ее в ломбард. Теперь его ждет суд
Житель Солнечного взял приставку в аренду и сдал ее в ломбард за шесть тысяч. Ему нужны были деньги.
21 июля, 03:32
Март
В Красноярске закрылась сеть ломбардов, связанная с ОПГ Малиновского
19 марта, 01:22
Февраль
В Красноярске задержали женщину, которая руководила ломбардами «банды Малиновского»
12 февраля, 04:02

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