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Лошади

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3-летнюю девочку на глазах у матери в голову пнул жеребенок. Ребенок в больнице
9 августа, 01:43
На трассе в Красноярском крае авто въехало в лошадь. Водитель и животное погибли
24 июля, 03:12
Конный клуб «Мустанг» с истощенными лошадьми оштрафовали
Россельхознадзор проверил конный клуб «Мустанг», расположенный в Емельяновском районе. Ранее красноярцы возмутились истощенным видом лошадей на ипподроме.
20 июня, 11:17
«Как из Освенцима». Красноярцы возмущены истощенным состоянием лошадей на ипподроме «Мустанг»
Красноярцы возмущены и бьют тревогу из-за истощенного состояния лошадей, которые содержатся на ипподроме «Мустанг» в Емельяново.
10 апреля, 11:40
2023
Депутат-ветеринар получил 8 лет строгача. ФСБ проверила его банковские переводы
Бывшего депутата Большеулуйского районного совета депутатов Михаила Гоголева осудили на 8 лет строгого режима.
27 июля 2023, 05:02

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