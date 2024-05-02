Из Красноярска можно будет улететь прямым рейсом в Маньчжурию. Когда и за сколько?

Авиакомпания «ИрАэро» запускает прямые регулярные рейсы в китайский город Маньчжурия. Рассказываем, когда и сколько будут стоить билеты.