Что думают красноярцы о новом фильме «Мастер и Маргарита»? Читаем отзывы

Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стала самым кассовым фильмом за неделю в Красноярске. «Проспект Мира» собрал отзывы жителей на кинокартину.