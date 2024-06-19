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МЧС России

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Июнь
Тело пропавшего в шторм красноярца вынесло на берег в Сочи
Тело утонувшего красноярца нашли на побережье в Лазаревском районе города Сочи.
19 июня, 12:22
Май
В Енисейске мужчина спас тонущего ребенка
В Красноярском крае случайный прохожий спас мальчика, который провалился под лед, сообщили в МЧС России.
5 мая, 04:46
Март
«Из-под завалов достали 133 тела»: что известно о теракте в «Крокусе» к утру
24 марта, 01:49
Февраль
В Норильске пожарные полдня не могут потушить гаражи из-за сильного ветра
На севере Красноярского края пожарные тушат возгорание в гаражном массиве со вчерашнего вечера.
3 февраля, 06:07

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