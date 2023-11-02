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Медведи на улицах Красноярска

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2 ноября 2023
Гуляющий по Красноярску медведь мог сбежать из частного питомника
2 ноября 2023, 02:38
27 октября 2023
Красноярцы снова заметили медведя в городе. Охотовед заявил, что их несколько
27 октября 2023, 07:56
26 октября 2023
Медведя снова заметили в Красноярске
26 октября 2023, 04:22
24 октября 2023
Еще двух медведей заметили в Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска
24 октября 2023, 09:52
В Красноярске ввели режим угрозы ЧС из-за медведя
24 октября 2023, 04:25
23 октября 2023
«Перевезут или застрелят». Как медвежонок оказался посреди Красноярска и может ли он уйти сам? Ответ от зоолога
23 октября 2023, 05:30
В Красноярске снова видели медведя
23 октября 2023, 01:09
22 октября 2023
По Красноярску бегает медведь. Его заметили в одном из дворов
22 октября 2023, 03:00
21 октября 2023
Медведь пришел на кладбище Бадалык и уже сутки скрывается от полиции
На территории красноярского кладбища «Бадалыкское» заметили медведя днем 20 октября. Однако его еще не успели найти.
21 октября 2023, 03:31
20 октября 2023
В Красноярске по кладбищу Бадалык бегает медведь. Его пытаются поймать
20 октября 2023, 04:51

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