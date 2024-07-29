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Министры

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2024
Министр спорта Денис Петровский и экс-министр экономики Анна Гарнец сыграли свадьбу
Министр спорта Красноярского края Денис Петровский и экс-министр экономики края Анна Гарнец поженились.
29 июля, 09:14
Шойгу больше не министр обороны: главное о кадровых перестановках в правительстве РФ
13 мая, 02:17
Министр здравоохранения края Борис Немик ушел в отставку
6 февраля, 04:49
2023
Экс-министр транспорта края будет сидеть в колонии за метро. Приговор вступил в силу
21 декабря 2023, 06:49
Котюков не стал увольнять министра природных ресурсов Красноярского края
9 ноября 2023, 03:45
На СВО погиб сын замминистра сельского хозяйства Красноярского края
30 октября 2023, 09:39
Политолог раскритиковал Котюкова за сохранение «политбюро» и рассказал о влиянии Усса
20 октября 2023, 12:34
Еще несколько человек могут уволить из правительства края. Кто они?
18 октября 2023, 11:58
Котюков отправил в отставку нескольких министров
18 октября 2023, 10:00
35-летнего министра экономики Красноярского края отправили в отставку
Анна Гарнец покидает пост министра экономики Красноярского края.
25 сентября 2023, 05:09
Котюков пригрозил министрам отставками. Камера после этого показала главу минздрава
5 июля 2023, 06:04

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