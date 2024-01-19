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Протесты против бессрочной мобилизации

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Январь
Котюков и Речицкий прокомментировали отказ в митинге женам мобилизованных красноярцев
19 января, 09:02
Ноябрь 2023
С женой мобилизованного встретились после попытки устроить митинг. О чем она просила
24 ноября 2023, 06:44
Женам мобилизованных красноярцев звонят из полиции после попытки организовать митинг
17 ноября 2023, 07:19
Котюков не снимает запрет на митинги. Из-за этого отказали женам мобилизованных
15 ноября 2023, 10:58
«Прошу закрыть свои очаровательные ротики». Доброволец СВО в отпуске призвал женщин не митинговать против бессрочной мобилизации
15 ноября 2023, 08:48
Чат жен мобилизованных красноярцев удалили после их попытки организовать митинг
15 ноября 2023, 06:24
Это другое!. Почему митинг против бессрочной мобилизации нельзя, а за народное единство можно?
13 ноября 2023, 07:51
Мэрия запретила родным мобилизованных проводить митинг против бессрочной мобилизации
11 ноября 2023, 13:01

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