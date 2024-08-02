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Надежда Болсуновская

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Август
Ребята с инвалидностью из Красноярска спели с Mia Boyka
Ребята с инвалидностью из красноярской вокальной студии «Право на счастье» выступили вместе с певицей Mia Boyka и другими артистами.
2 августа, 13:36
Июль
Красноярские дети с инвалидностью спели на сцене ВДНХ в Москве
В Красноярске дети с инвалидностью и волонтеры инклюзивной вокальной студии «Право на счастье» спели в Москве — на главной сцене ВДНХ
11 июля, 05:41
Ноябрь 2023
Звезды и дети с инвалидностью устроят добрый концерт для социальных проектов
Красноярцев приглашают на добрый концерт.
13 ноября 2023, 09:25

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