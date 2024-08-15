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Август
На крыше мэрии установили новую вывеску «Красноярск — город трудовой доблести»
15 августа, 07:04
Май
На крыше мэрии Красноярска изменят надпись. Что там теперь будет?
На крыше мэрии Красноярска заменят надпись — там установят конструкцию с фразой «Красноярск — город трудовой доблести».
1 мая, 13:05
Март
Красноярец обиделся на подругу жены и нацарапал у нее на капоте оскорбление
В Красноярске 37-летний мужчина обиделся на подругу жены и нацарапал ключом на капоте ее машины оскорбительное слово.
10 марта, 09:43
Октябрь 2023
В Дивногорске с горы убрали букву Z
В Дивногорске с горы на время уберут букву Z. Об этом сообщили в администрации города.
30 октября 2023, 02:09

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