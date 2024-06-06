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Нацпарк Столбы

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Июнь
В нацпарке спасатели нашли лежащего у скалы в «неестественной позе» мужчину
В национальном парке «Красноярские Столбы» спасатели нашли лежащего у скалы мужчину с травмой.
6 июня, 07:50
Май
В Красноярске на «Столбах» выпал снег
На «Столбах» в ночь с 29 на 30 мая выпал снег. Он пролежал там несколько часов.
31 мая, 04:50
Апрель
«Столбы» закроют для туристов до начала лета
«Красноярские столбы» закроют для туристов с 13 по 31 мая. Для посетителей в эти даты будет доступна только одна локация — чаша Гранитного карьера со стороны Восточного входа.
26 апреля, 12:18

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