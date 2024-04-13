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Нечищеные дороги

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Апрель
Красноярец сам подмел пять километров Красраба. Говорит, техника не справляется
Красноярец Артур Миханёв подмел пять километров проспекта Красноярский рабочий. Он говорит, что спецтранспорт «не всегда успешно» убирает там дорогу.
13 апреля, 10:23
Февраль
Актер Панкратов-Черный рассказал, что сломал ребра не в Красноярске
Народный артист Александр Панкратов-Черный рассказал, что получил перелом ребер во время гастролей в Норильске. Ранее СМИ заявили, что это произошло в Красноярске.
13 февраля, 01:17
Январь
«Ждут иски от травмированных горожан». Красноярцы массово жалуются на нечищеные дороги и заледеневшие тротуары
20 января, 08:21

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