Незаконная вырубка леса

Депутат пойдет под суд за незаконную вырубку леса под Красноярском на 19 миллионов

Бывшего депутата Маганского сельсовета в Красноярском крае Михаила Забелина обвиняют в незаконных вырубках леса. Ущерб оценивается в 19 миллионов рублей.