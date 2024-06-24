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Новокузнецк

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Июнь
В Красноярске подорожали поездки в междугородних автобусах. На сколько выросли цены?
Для красноярцев поездки на междугородних автобусах станут намного дороже. Это связано с повышением стоимости проезда по трем направлениям.
24 июня, 10:07
Январь
Красноярцы двое суток не могли вылететь из Новокузнецка. Люди спали в аэропорту
Красноярцы двое суток не могли вылететь из новокузнецкого аэропорта. Официальная причина — непогода, а точнее, резкий перепад температур.
17 января, 04:15
Декабрь 2023
Из Красноярска запустят прямые рейсы в Новокузнецк. Что по ценам?
Авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы из Красноярска в Новокузнецк. Вылеты запланированы по средам и субботам.
13 декабря 2023, 02:46
Ноябрь 2023
В Новокузнецке ураган повалил дерево на автомобиль. Два человека погибли
19 ноября 2023, 12:28

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