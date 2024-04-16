prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Обращения

Выбрать дату
Апрель
Енисейские врачи скорой помощи остались без соцвыплат. Их приравняли к сфере услуг
16 апреля, 02:29
Март
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Что он еще сказал о теракте
23 марта, 12:44
Февраль
Баста объявил весенний тур, но Красноярска в нем не оказалось. Почему?
12 февраля, 11:58
Январь
В Красноярском крае в психоневрологическом интернате избивают пациентов
22 января, 12:37
Декабрь 2023
Красноярцы записали обращение к Путину с просьбой «взять на контроль» дело Глискова
14 декабря 2023, 04:13
«Мы живые люди». Жители Николаевки продолжают бороться с КРТ. Они записали новое видеообращение
6 декабря 2023, 05:04
Октябрь 2023
«Выкидывают на улицу». Жители Николаевки записали видеообращение к Путину из-за сноса домов
23 октября 2023, 07:53
Июнь 2023
Путин выступает с обращением о «вооружённом мятеже» — главное
24 июня 2023, 07:09
Путин обратится к россиянам
24 июня 2023, 05:56
Май 2023
«Это наша братская могила»: чернобыльцы борются за стелу, которую переносит мэрия
29 мая 2023, 12:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика