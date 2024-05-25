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Обрыв

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Май
В Зеленой роще красноярка сорвалась с 15-метрового обрыва и выжила
Вечером 24 мая 47-летняя женщина упала с высокого обрыва на Ульяновском проспекте в Красноярске.
25 мая, 05:24
Декабрь 2023
«Можно сломать копчик»: красноярец пожаловался на опасную 60-метровую горку
Житель Красноярска рассказал о небезопасной 60-метровой горке за сквером Энтузиастов. Дети вылетают и падают с небольшого, но опасного обрыва.
25 декабря 2023, 05:32
Ноябрь 2023
В Академгородке мужчина сорвался с обрыва и погиб
В Красноярске пожилой мужчина упал с обрыва и погиб от полученных травм.
16 ноября 2023, 04:56
Июль 2023
В Красноярске с 30-метрового обрыва упали две женщины
В Красноярске с 30-метрового обрыва сорвались две женщины.
10 июля 2023, 02:48

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