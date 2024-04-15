В Норильске незнакомец удерживал 8-летнего мальчика в подъезде. Его спас очевидец

В Норильске Красноярского края неизвестный мужчина удерживал восьмилетнего ребенка в подъезде и не давал ему зайти в лифт. За мальчика заступился местный житель.