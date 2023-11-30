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Охота

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Ноябрь 2023
На севере края отец и сын ушли на охоту и пропали почти на месяц. Их нашли живыми
30 ноября 2023, 01:19
«Спас меня капюшон». Выживший после встречи с медведем на севере края рассказал, как он смог спастись
В Эвенкийском районе Красноярского края мужчина выжил после нападения медведя. Он рассказал подробности произошедшего.
16 ноября 2023, 01:09
Гуляющий по Красноярску медведь мог сбежать из частного питомника
2 ноября 2023, 02:38
Сентябрь 2023
Телеведущий «Енисея» обматерил сотрудника «Первого канала» из-за фото с убитой лисой
Ведущий телеканала «Енисей» Владислав Власов выложил пост с критикой и матами в отношении ведущего «Первого канала». Всё это из-за давнего фото с убитой лисой.
29 сентября 2023, 01:26

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