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Октябрьская

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Сентябрь
В Красноярске во дворе дома под машиной начал проваливаться асфальт
В Красноярске во дворе одного из домов под припаркованным автомобилем начал проваливаться асфальт.
3 сентября, 09:04
Июнь
На Октябрьской начался ремонт дороги. Красноярцы ругаются и говорят, что он не нужен
11 июня, 02:39
Апрель
На Копылова и Северном шоссе начали ремонт. Что будут делать?
В Красноярске начали убирать старые бортовые камни на Октябрьской, Северное шоссе и Копылова.
24 апреля, 07:30
Февраль
Машины ДПС заполонили весь Красноярск из-за визита Матвиенко? Спросили ГИБДД
На дорогах Красноярска второй день подряд можно увидеть много патрулей ГИБДД.
13 февраля, 07:06
Ноябрь 2023
В Красноярске из-за коммунальной аварии без воды остались почти 20 домов
27 ноября 2023, 04:06

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